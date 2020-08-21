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Savunma

Pakistan'dan nükleer komşuya açık mesaj: Silahlarımız mükemmel, kanlı ve son savaş olur

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, ülkenin nükleer cephaneliği ve yetenekleriyle övünerek Hindistan'ı uyardı. Ahmed Raşid, olası bir kışkırtma halinde İslamabad'ın savaşa tereddüt etmeyeceği ve bunun 'son savaş' olacağı tehdidinde bulundu.

star.com.tr21 Ağustos 2020 Cuma 17:21 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:21
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Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim, nükleer güce sahip komşuların yer yer sınır çatışmaları, bazen de karşılıklı tehditleri ile devam ediyor.

Pakistan televizyon kanalı Saama TV'ye konuşan Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Hindistan'ı tehdit etti.

Raşid Ahmed, "Hindistan Pakistan'a saldırırsa, konvansiyonel bir savaş çıkmaz. Kanlı ve son bir savaş, nükleer bir savaş olur. Silahlarımızın, hedef hesaplayıcıları ve hedefi vurma kabiliyetleri mükemmel. Müslümanların olmadığı alanları hedef alabilir.' dedi.

ASSAM'A KADAR VURABİLİRİZ

Raşid Ahmed daha önceki konuşmalarında da, Pakistan'ın nükleer cephanesinin, iki ülke sınırına 1.860 kilometre uzaklıktaki kuzeydoğu Hindistan eyaleti Assam'a ulaşabileceğini söylemişti.

Bakan Ahmed geçtiğimiz yıl, Pakistan'ın 125-250 gramlık nükleer bombalara sahip olduğunu ve bu bombaların Pakistan'ın isteği doğrultusunda yok edilmesi için seçilen alanı vurabileceğini belirtmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la süregelen gerilimin ortasında, Hindistan ile nükleer bir savaşı başlatacak ilk ülke olmak istemediklerini, ancak olası bir savaşta bunun yaşanacağını dile getirmişti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 2019'un Şubat ayında Keşmir'deki bir bombalı saldırı sonrası, Hindistan uçaklarının sınır ihlalleriyle tırmanışa geçmişti.

Hindistan, iki ülke arasındaki krizin ana kaynağı Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi, iptal ederek askerlerini bölgeye yığdı. Sınıra gelen Hint ordusuyla Pakistan askerleri arasında daha sık çatışmalar yaşanmaya başladı.

İslamabad, Keşmir kararının ardından Yeni Delhi'ye diplomatik misillemede bulundu ve ticari ilişkileri askıya aldı.

Hindistan ordusunun ablukaya aldığı Keşmir'de, Müslüman sivillerin öldürülerek 'terörist' diye duyurulduğu belirtiliyor.

star.com.tr

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