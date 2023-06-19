İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6695
  • EURO
    25,8477
  • ALTIN
    1484.24
  • BIST100
    5386.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Savunma

Paris Air Show'a TEI damgası

Ülkemizin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 19-25 Haziran tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Paris Air Show'da faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini ve millî havacılık motorlarını sergileyerek Avrupa'da kendinden söz ettiriyor.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Paris Air Show'a TEI damgası
ABONE OL

TEI, dünyanın en eski havacılık fuarı olan etkinlikte; Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400'ü ve Türkiye'nin en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222'yi, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S'yi, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30'u sergiliyor.

Özgün motorlarıyla birlikte TEI, sahip olduğu son teknoloji tasarım ve üretim kabiliyetleri ile geliştirdiği elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini de fuarda ziyaretçilere sunuyor. Geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yönteminde sahip olduğu kabiliyetleri de örnek parçalarla gösteriyor. TEI fuarda ayrıca, dünyadaki en büyük tedarikçisi olduğu, sivil havacılık tarihinin en çok satan havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerine sunuyor. TEI fuarda, tüm faaliyet alanlarında yeni iş birliği fırsatları için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

TEI iştirakleri olan Varzene ve Gürmetal de TEI standında, havacılık motorlarında kullanılan kritik parçaların imalatına dair yürüttükleri çalışmaları dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere gösteriyor.

  • millî havacılık motoru
  • Paris Air Show

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.