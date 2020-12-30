star.com.tr 30 Aralık 2020 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 19:44

Rus Donanması için hizmet verecek Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'daki Severnaya Tersanesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende açıklamalarda bulunan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, "Bugün, donanma için dikkate değer bir gün. Yeni yıl arifesinde, teknik özellikleriyle tamamen benzersiz yeni bir gemi teslim edildi. Korvet, yakında Pasifik Filosuna konuşlandırılacak." ifadelerini kullandı.

Yevmenov, Proje 20385’e ait altı korvetin Pasifik Filosu için inşa edileceğini ve Zircon hipersonik füzeleriyle donatılacağını bildirdi.

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