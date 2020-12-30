İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3746
  • EURO
    9,045
  • ALTIN
    447.035
  • BIST100
    1479.91
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Pasifik Filosu için inşa edildi: Rusya'nın Thundering korveti envanterde
Savunma

Pasifik Filosu için inşa edildi: Rusya'nın Thundering korveti envanterde

Rusya'nın Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

star.com.tr30 Aralık 2020 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 19:44
ABONE OL

Rus Donanması için hizmet verecek Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'daki Severnaya Tersanesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende açıklamalarda bulunan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, "Bugün, donanma için dikkate değer bir gün. Yeni yıl arifesinde, teknik özellikleriyle tamamen benzersiz yeni bir gemi teslim edildi. Korvet, yakında Pasifik Filosuna konuşlandırılacak." ifadelerini kullandı.

Yevmenov, Proje 20385’e ait altı korvetin Pasifik Filosu için inşa edileceğini ve Zircon hipersonik füzeleriyle donatılacağını bildirdi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.