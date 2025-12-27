Pasifik'te Mavi Vatan savunması! Türkiye'den AKSUNGUR, TB-3 ve Hürjet satın alacaklar

Japonya, savunma bütçesine 58 milyar dolar ayırdı; hedefinde Türk İHA'ları ile savunma teknolojilerinde ortaklık var.

AP haber ajansı, Japonya Kabinesi'nin dün, kıyı savunmasını seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan 9 trilyon yen (58 milyar dolar) tutarındaki rekor savunma bütçesini onayladığını duyurdu.

SAVUNMA PROGRAMI BAŞLATTI

Japonya, 2. Dünya Savaşı sonrası, Almanya ile birlikte askeri gücü kendi iç savunmasıyla sınırlanan ve belli saldırı araçlarını geliştirmesi yasaklanan ülkelerden biriydi. Ancak Çin'in Japonya kıyılarında uçak gemileriyle tatbikat düzenlemesi üzerine Tokyo, savunma ve uzun menzilli füzelerle saldırı kabiliyetini güçlendirme programı başlattı. AP'nin haberine göre Japonya, yaşlanan ve azalan nüfusu nedeniyle ordusunda personel eksikliği çekiyor ve insansız askeri araçları hayati önemde görüyor.

Ada ülkesi olan Japonya, kıyıları korumak için, Mart 2028'de devreye alınması planlanan 'Kalkan' sistemi kapsamında büyük insansız hava, deniz ve su altı dronları için 100 milyar yen (640 milyon dolar) harcayacak. Habere göre, bu ürünlere daha kısa sürede sahip olmak için kapısını çalacağı ülkeler arasında Türkiye ve İsrail var.

İHA VE İDA'LARA YATIRIM

Japonya, askeri teknoloji alanında yalnızca ABD ile işbirliği yapıyor. Ancak, yakın zamanda, yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçakları için İtalya ile deniz araçları için de Avustralya ile proje anlaşmaları imzaladı.

Fakat her iki alanda da Türkiye ile daha hızlı ve daha ekonomik sonuçlar elde edebilme fırsatını değerlendirmek istiyor.

Bunun ilk işareti, Mayıs 2013'te Türkiye-Japonya savunma sanayii işbirliği anlaşması olmuştu. O dönemde Türkiye, yerli tank motoru için işbirliği arayışındaydı. Ancak sonraki yıllarda Türkiye kendi yerli motorunu geliştirmeyi başarırken, insansız hava, deniz ve kara araçları ile uçak, hava füze savunma sistemleri ve gemi tasarım ve imalatında, iletişim, görüntüleme ve savaş teknolojilerinde önemli ilerlemeler sağladı.

İLK ADIM 2013'TE ATILDI

Temmuz 2021'de Japon Nikkei Asia gazetesi, "Türk SİHA'ları son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor" diye yazdı. Eylül 2022'de Japonya'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini" açıkladı.

SON 6 AYDA TRAFİK HIZLANDI

Haziran 2025'te, TÜBİTAK ve Japonya Bilimi Destekleme Kurumu, ortak araştırma projelerine yönelik 2025 yılı ikili işbirliği çağrısı yayınladı. Temmuz 2025'te Japonya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir heyet, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'na katılarak Baykar, Roketsan ve STM gibi Türk firmalarıyla temaslarda bulundu.

AKSUNGUR, TB-3 VE HÜRJET

Japonya'nın, coğrafi konumuna uygun olarak TUSAŞ'ın yüksek irtifa insansız hava aracı AKSUNGUR ile helikopter gemilerinden dönüştürülen küçük uçak gemilerine uygun olan Bayraktar TB-3'lere öncelik verebileceği, ayrıca kendi eskiyen jet eğitim uçaklarının yerine Hürjet talep edebileceği belirtiliyor. Türkiye, Hürjet'i en son İspanya ordusu için ihraç etmişti. Türkiye ayrıca insansız deniz araçları (İDA), İDA-İHA ortak harekatları ile İDA'lardan havaya füze sistemleri konusunda da teknoloji geliştiriyor. Japonya ile savunma sanayii işbirliği, Türkiye'ye de sadece pazar açmayacak, aynı zamanda gelişmiş Japon teknolojisi ve üretim imkanlarından yararlanma fırsatı da sunacak.

ANKARA'YA İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

Ağustos 2025'te 'ilk kez' Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani Türkiye'ye gelerek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Ziyarette iki bakan, savunma işbirliğini daha da genişletme ve savunma sanayii alanında kurumlar arası diyalog başlatma konusunda mutabakata vardı. Japon Bakan ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, BAYKAR ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. Japon basını, Bakan'ın Türk savunma sanayii ürünleri ile ilgili detaylı bilgi aldığını yazdı.

TÜRK TEKNOLOJİSİ ŞAŞIRTTI

Japon Bakan, ülkesine döndüğünde de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna Bakanı Yardımcısı, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ile Hava Kurmay Koleji Komutanı ile birlikte katıldı. Bakan Nakatani, Türkiye temaslarını anlatırken, "teknoloji transferi ve ortak tatbikatlar gibi alanlarda iş birliği fırsatlarını konuştuk. Türkiye'nin yüksek askeri teknolojisi karşısında şaşırdım. Özellikle de insansız hava araçları, uzay ve siber teknolojiler konusunda. Bence Türkiye diğer ülkelerden 1-2 adım önde" dedi.