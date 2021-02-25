star.com.tr 25 Şubat 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:23

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın iskender füzelerinin eski başbakan Serj Sarkisyan döneminde alındığını, ancak son Karabağ savaşında kullanıldığını söyledi.



Sarkisyan'ın, 'Rus füzeleri Karabağ savaşının ilk günlerinde neden kullanılmadı?' sorusuna 1in.am haber portalına verdiği röportajda yanıt veren Paşinyan, 'Füzeler kullanıldı ancak, sadece yüzde 10'u patladı. Patlamadılar. Sarkisyan cevabını zaten bildiği soruları sormamalı.' ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 'Sarkisyan, 'Neden Rus füzeleri patlamıyor ya da neden yüzde 10'u patlıyor' diye sorması lazım.' dedi.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Rusya Devlet Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Zavarzin, Paşinyan'ın İskender füzeleri ile ilgili sözlerini, 'Kesinlikle yalan' şeklinde niteledi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ana harekat biriminden emekli albay Mikhail Khodarenok, Rusian Today (RT) için kaleme aldığı makalede, Ermenistan'ın Rusya'dan İskender alan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Khodarenok, Paşinyan'ın sözleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bir politikacı (bu durumda bir ulusun lideri) kamuoyuna açıklamalarda bulunuyorsa, genellikle söylediği şeyi destekleyecek reddedilemez gerçekler ve istatistiksel veriler sunması beklenir. Nikol Pashinyan İskender sistemlerinin savaşta etkisiz olduğunu iddia ederse, Ermeni lider İskender sistemlerinin ne zaman, nerede kaç adet kullanıldığı ve nasıl ateşlendiği hakkında bilgi içeren veri sunmalıdır.

GÜLÜNÇ DERECEDE ANLAMSIZ

Khodarenok'a göre, elbette bir başbakanın tüm bunları bilmesi gerekmez, ancak her lider, gerekli tüm bilgileri sağlayabilecek bu tür işleri emanet edeceği uzmanlar belirler. Bununla birlikte, Paşinyan'ın ifadelerini yazarken herhangi bir uzmanın yardımına güvenmemeyi seçtiği anlaşılıyor. Aksi takdirde bu kadar gülünç derecede anlamsız olmayacaklardı.

Makalesinin başlığında Paşinyan'a seslenen Khodarenok, 'Kötü bir işçi, aletlerİ suçluyor.' ifadesini kullandı.

star.com.tr