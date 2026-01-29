İSTANBUL 16°C / 12°C
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye ve Azerbaycan hamlesi: ''Birleşmek doğru adım''

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını söyledi.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye ve Azerbaycan hamlesi: ''Birleşmek doğru adım''
Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

- "RUSYA YATIRIM YAPMAK İSTEMEZSE KENDİMİZ YAPARIZ"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

