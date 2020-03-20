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Savunma

Patlayıcı imalatında yeni boyut

Birleşik Krallık'ın savunma alanındaki teknoloji üslerinden biri olan Defence Science and Technology Laboratory (DSTL / Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı), patlayıcı imalat alanında yeni bir çalışma başlattı.

20 Mart 2020 Cuma 03:28 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:26
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Yeni teknolojiler, üretim tekniklerini de şekillendiriyor. Geliştirilen yeni metotlar, farklı alanlarda kendilerine birer birer kullanım alanı buluyor.

Yeni teknolojiler, üretim tekniklerini de şekillendiriyor. Geliştirilen yeni metotlar, farklı alanlarda kendilerine birer birer kullanım alanı buluyor.

Birleşik Krallık'ın savunma alanındaki teknoloji üslerinden biri olan Defence Science and Technology Laboratory (DSTL / Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı), patlayıcı imalat alanında yeni bir çalışma başlattı.

Bahse konu çalışmalar kapsamında Laboratuvar, patlayıcı maddelerin 3 Boyutlu yazıcılarla üretimi için harekete geçti. Yeni üretim metoduyla daha kompakt kalıpların imalatının yanı sıra üretim, depolama ve nakliye gibi bütçe kalemlerinde düşüş hedefleniyor.

3B üretim yönteminin yeni formüllerin geliştirilmesi, daha güçlü ya da farklı görevler için ihtiyaca göre özelleştirilmiş patlayıcı türlerinin de imalatı için imkân sağlayacağı belirtiliyor.

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