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Savunma

Patriot ne demek? Patriot nedir, özellikleri nelerdir?

Patriot ne demek? Patriot nedir, özellikleri nelerdir? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Patriot; MIM-104 Patriot (Phased-Array TRacking and Intercept Of Target), ABD Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir. Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Patriot hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10 Mart 2020 Salı  12:49 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:49

Patriot ne demek? Patriot nedir, özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilen Patriot hava ve füze savunma sistemi Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir. Patriot, uçaklar, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş tehdide karşı koruma sağlar. Patriot hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar..

PATRİOT NE DEMEK?

Patriot, uçaklar, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş tehdide karşı koruma sağlar.

Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Körfez Savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır. Track Via Missile (Füze Güdüm Sistemiyle İzleme) Tam güdümlüdür. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir. Esas itibarıyla hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar hâlinde kullanılmaktadır.

PATRİOT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Patriot PAC2 ve Patriot PAC3'ün özellikleri:

Üreticisi Lockheed Martin-Boeing / ABD

Tipi Kısa Menzilli

Güdüm Sistemi Aktif Radar Güdümlü

Harp Başlığı Harp Başlığı Yok

Azami Etkili Menzili 20 km

Azami Etkili İrtifası 15.000 m

Sürati 4,5 Mach

İtki Tipi Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluğu 5,2 m

Çapı 250 mm

Ağırlığı 318 kg

Dağların aslanları!

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