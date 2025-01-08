Raytheon şirketi, Romanya'dan ek Patriot hava ve füze savunma sistemleri tedariki için 946 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. Satışın, Ukrayna'ya tedarik edilen Patriot ekipmanlarının yerini alacağı ifade edilirken, Raytheon geçen hafta yaptığı duyuruda yeni sözleşmenin "radarlar, kontrol istasyonları ve füzelerden oluşan ateş birimlerini içerdiğini" belirtti.

STRATEJİK HAVA SAVUNMA YETENEKLERİNİ GÜÇLENDİRECEK

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ise X'ten yaptığı açıklamada söz konusu gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak, "Romanya için 2023'te sözleşmesi imzalanan bir sonraki 3 Patriot sistemini donatacak radarlar, kontrol istasyonları ve füzeler, Romanya'nın stratejik hava savunma yeteneklerini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Raytheon Global Patriot Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Bata, "Romanya'nın Patriot'a yaptığı sürekli yatırım, ülkenin Avrupa genelinde kolektif güvenlik, caydırıcılık ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır" dedi.

TAKTİK GÜDÜMLÜ FÜZE SATIN ALMIŞLARDI

Romanya geçen yıl, daha geniş kapsamlı bir NATO ortak alımının parçası olarak, 1,09 milyar avro (1,13 milyar dolar) değerinde 200 adet Patriot Gelişmiş Yetenek-2 (PAC-2) Taktik Güdümlü Füze (GEM-T) satın aldığını duyurmuştu.

Patriot'un Ukrayna'daki savaş sırasında Rus Kh-47M2 Kinzhal hipersonik füzelerini düşürdüğü biliniyordu ancak teslimat gecikmeleri Kiev ile Batı başkentleri arasında son aylarda gerginliğe neden olmuştu.

Ukrayna'nın eski dışişleri bakanı Dmytro Kuleba geçen yıl, "Bazen bu boşluklar aşırı uzun oluyor. Askeri planlama yapamıyorsunuz. Savaş alanında neye güvenebileceğinizi hesaplayamıyorsunuz" demişti.