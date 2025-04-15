Patriotlar için ABD'ye resmi teklif: 15 milyar dolarlık bütçe ayrıldı

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Minutes" programına konuşan Zelenski, Washington'daki son NATO Zirvesi'nde verilen sözlere rağmen Ukrayna'ya hâlâ ek Patriot sistemlerinin teslim edilmediğini belirtti. Rusya'nın şehirleri ve altyapıyı hedef alan yoğun saldırılarına dikkat çeken Zelenski, hava savunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Bu sistemler için 15 milyar dolar ödemeye hazırız. Bu parayı bulur, maliyetin tamamını karşılarız," diyen Ukrayna lideri, Başkan Donald Trump'a sistemlerin doğrudan satın alınması, kiralanması ya da lisansla üretilmesi gibi çeşitli teklifler sunduğunu aktardı.

ABD'li savunma sanayi şirketi Raytheon tarafından üretilen Patriot hava savunma sistemleri, Ukrayna'nın balistik ve seyir füzesi tehditlerine karşı en öncelikli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Zelenski, bazı Avrupa ülkelerinin de bu alımı finanse etmeye hazır olduğunu ifade etti.

"Ancak ABD bugün için böyle bir imkanın olmadığını söylüyor. Öte yandan bu sistemleri İsrail'e satıyorlar," diyen Zelenski, "İsrail'in ihtiyacı yok demiyorum ama biz de stratejik ortak değil miyiz? Ukrayna'yı savunmak için bir yol bulunamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Trump'ı Ukrayna'ya davet ederek Rus saldırılarının yol açtığı yıkımı yerinde görmesini istediğini de dile getirdi. Ayrıca hem mevcut hem de önceki ABD yönetimlerinden Patriot sistemleri ve füzelerinin yerli üretimi için lisans talep ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, Başkan Trump CBS'in "60 Minutes" programını hedef alarak hem Zelenski röportajının hem de Grönland'dan yapılan bir haberin kendisine karşı planlandığını öne sürdü. Trump, programı "yasadışı ve uygunsuz davranışla" suçlayarak, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'a maksimum cezai işlem çağrısında bulundu.

Zelenski ise Ukrayna için durumun kritik olduğunu vurguladı: "Hayatta kalmak ve halkımızı savunmak istiyorsak, harekete geçmeliyiz."