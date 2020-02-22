star.com.tr 22 Şubat 2020 Cumartesi13:21 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:21

Dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran, savunma, silah ve ordu alanında iş yapan bir Amerikan firması Raytheon, hipersonik tehditleri yenebilen yeni radarın (LTAMDS) anten dizisini kurmayı bitirdiğini açıkladı.

Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni inşa edilen birincil dizinin Patriot radar dizisine benzer boyutlarda olduğunu ancak Patriot'un radar sisteminin iki katından fazla performans sağlayacağını söyledi.

Raytheon'dan yapılan açıklamanın devamında ise, "Kapsamlı testlerin ardından, radar dizisi entegrasyon ve daha fazla değerlendirme için hassas işlenmiş bir muhafaza üzerine monte edilecektir. Sitemde, ABD Ordusunun Acil Materyal Serbest Bırakma programını desteklemek için hızlandırılmış üretim için gelişmiş tasarım ve üretim tekniklerini kullanıyor." denildi.

LTAMDS Aktif Elektronik Taranan Dizi (AESA) radarı, radar sinyalini güçlendiren ve hassasiyetini artıran bir madde olan Galyum Nitrür (GaN) tarafından desteklenmektedir. Şirket, radarı ABD Ordusu'nun LTAMDS yarışması için bir çözüm olarak tasarladı. Servis, yeni radarı 2022 sonuna kadar ilk Patriot taburuna yerleştirmeyi hedefliyor.

LTAMDS Aktif Elektronik Taranan Dizi (AESA) radarı, radar sinyalini güçlendiren ve hassasiyetini artıran bir madde olan Galyum Nitrür (GaN) tarafından desteklenmektedir. Şirket, radarı ABD Ordusu'nun LTAMDS yarışması için bir çözüm olarak tasarladı. Servis, yeni radarı 2022 sonuna kadar ilk Patriot taburuna yerleştirmeyi hedefliyor.

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