28 Şubat 2020 Cuma17:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:05

Paul Goble'un analizinde, Kremlin'in silah envanterini tanımlamakta ve ikmal ağında bağlantıları sağlamakta başarısız olduğu belirtilirken, endüstriyel bağların da yeterince olgunlaşmadığı bilgisi yer aldı.

Makalede ayrıca yaşanan bütçe sorunları nedeniyle modern bileşenlerin geliştirilmesi hususunda geç kalındığı ve birçok sistemin artık hassasiyetini kaybeden analog donanımlarla görev yapmaya çalışıldığı da aktarıldı.

Bunun en önemli sebebi olarak da Rusya'nın yerli bilgisayar endüstrisinin yeterli seviyeye ulaşmamış oluşu vurgulandı.

Bu iddialara kanıt olarak ise iki adımlı silahlanma programında son tarihin 2020'den 2027'ye çekilmesi ve yeni ürünlerden ziyade ordunun modernizasyonu için kaynak harcanıyor oluşu gösterildi.

Analizde, Rus endüstrisinin kabiliyetlerini geliştirmemesi hâlinde Rus Ordusu'nun güvenilirliği tartışılır durumda birçok eski; miadını doldurmuş silahlarla bir karadeliğe sürükleneceği ve silahlı kuvvetler için dengenin sarsılabileceğine de vurgu yapıldı.