Rusya'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak gösterilen Sukhoi Su-35 yeniden gündemde. İngiliz basınında yer alan analizde, Moskova'nın 2026 yılı için ilk yeni Su-35S teslimatını gerçekleştirdiği belirtilirken, Batı yaptırımlarına rağmen kritik elektronik bileşen akışının sürdüğü öne sürüldü.

Haberde, Ukrayna'da düşürülen Su-35 savaş uçağı enkazı üzerinde yapılan incelemelerde yüzlerce yabancı menşeli elektronik parçanın tespit edildiği aktarıldı. Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı (IPHR) ve NAKO tarafından hazırlanan rapora göre, savaş uçaklarında kullanılan çok sayıda parçanın ABD başta olmak üzere Almanya, Japonya, Tayvan ve Güney Kore merkezli şirketlerden geldiği iddia edildi.

Analizde özellikle Su-35 savaş uçağının Rus hava kuvvetleri açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekildi. Yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzilli radar sistemi ve ağır mühimmat taşıma kapasitesiyle öne çıkan uçağın, Ukrayna savaşında hava üstünlüğü görevlerinde aktif kullanıldığı ifade edildi.

Öte yandan Batılı savunma çevrelerinde Su-35 savaş uçağının performansına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bazı askeri analizlerde uçağın güçlü manevra yeteneklerine rağmen "stealth" yani düşük görünürlük teknolojisine sahip olmamasının önemli bir dezavantaj oluşturduğu savunuluyor. Ayrıca modern NATO ağ merkezli harp sistemlerine kıyasla veri entegrasyonu ve sensör füzyonu alanında geride kaldığı yorumları yapılıyor.

Buna karşın Rusya'nın yeni Su-35 savaş uçaklarının teslimatlarına devam etmesi, Moskova'nın ağır kayıplara rağmen savaş uçağı üretim kapasitesini korumaya çalıştığı şeklinde değerlendiriliyor. Bazı raporlarda son yıllarda Rus ordusuna onlarca yeni Su-35 savaş uçağı teslim edildiği öne sürülürken, gerçek üretim hızına ilişkin soru işaretlerinin sürdüğü belirtiliyor.