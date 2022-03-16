Pentagon'dan çok önemli F-35 kararı: Beklenenden daha az

16 Mart 2022 Çarşamba 22:01 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:01

Pentagon'un savunma sanayiindeki bütçesi hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Akşam.com.tr'nin Bloomberg'den aktardığı habere göre, Pentagon'un bir sonraki savunma bütçesinde Lockheed Martin'den daha az F-35 uçağı isteyeceğini iddia etti.

Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere atıfta bulunarak yaptığı haberinde Pentagon'un toplamda 61 F-35 uçağı talep edeceği ve bu rakamın beklenenden 33 adet daha az olduğu bilgisi yer aldı.

Hisseleri erken işlemlerde yüzde 6,4 değer kaybeden Lockheed Martin, yaptığı açıklamada önerilen bütçe hakkında spekülasyon yapmanın "erken" olduğunu söyledi.

ABD SAYIŞTAYI: F-35İN GÜNCELLEMENİN MALİYETİ 2 MİLYAR DOLAR ARTTI



ABD Sayıştayı tarafından geçtiğimiz nisan ayında Kongre'ye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği açıklamıştı.

Raporda Pentagon ve Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarının "Block 4" yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planını takip edemediklerine ve "gerçekçi olmayan programın" 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Yaklaşık 20 yıldır süren ve şimdiye kadar 398 milyar dolara mal olan programa ilişkin raporda, Lockheed Martin ve Savunma Bakanlığının daha önceki gecikmeleri de yansıtacak şekilde F-35 savaş uçaklarının gelecekteki teslimatlarına ilişkin tahminlerini güncellemediği vurgulanmıştı.

"F-35 programı üç yıldan fazla bir süredir Block 4'ün geliştirilmesinin içinde ancak planlandığı gibi yeni yetenekler sunmadı. Program, planlandığı şekilde mevcut en son verilere dayanmıyor ve ulaşılabilir değil." tespitine yer verilen raporda, F-35 programının satın alma, bakım ve on yıllar sürecek operasyonları içeren yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık "yaşam döngüsü" maliyetine ilişkin endişelere işaret edilmişti.

Raporda Block 4 programının halihazırda tahmini maliyetinin 14 milyar dolar olduğu ve bunun ABD ordusundaki kara, deniz ve hava kuvvetleri edinim programlarından daha pahalıya geldiği kaydedilmişti.