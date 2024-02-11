Pentagon'dan Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Yazılmış doktrinleri altüst etti

ABD Virginia'daki Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un ana karargâh gezisine Türk İHA ve SİHA'ları damga vurdu.

'SAVAŞ DOKTRİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİNİZ'

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin bölgenin en önemli askeri ve siyasi gücü olduğunu bildiklerini söyleyen yetkililer, "Özellikle SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan gelişmeleri yakından ilgiyle izliyoruz. SİHA ve İHA teknolojilerindeki ilerleyişiniz, kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini altüst etti" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KAYBEDEMEYİZ'

S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programıyla ilgili de resmi açıklama yapmadıklarının altını çizerek görüş bildiren Pentagon yetkilileri, "Türkiye NATO'nun önemli bir müttefiki. Kaybedilmemesi gereken bir üye. ABD ve Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularına sahip. Bazı noktalarda Türkiye ile ayrıştığımız konular olmuştur. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tercihi bu konulardan en önemlisiydi. Türkiye bu nedenle F-35 programından çıkarılmıştır ancak F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasındaki süreç olumlu anlamda devam ediyor." dedi.

F-35'lerle ilgili programa Türkiye'nin tekrar dahil edilme ihtimalinin olup olmayacağına ilişkin Pentagon yetkilileri "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktı. Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmediği sürece masada bütün seçeneklerin konuşulabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde Ürdün'deki Amerikan üssünden kalkan ABD'ye ait F-16'lar tarafından düşürülen keşif istihbaratta kullanılan insansız hava aracımızla ilgili de değerlendirme yapan üst düzey yetkililer, "Çok üzüntü verici bir olaydı. ABD kuvvetlerine yakın bir noktada uçuş yapması nedeniyle oradaki yerel unsurlar tarafından 'tehdit' olarak algılandı. Pentagon, olarak bu durumun düzeltilmesi ve bir daha yaşanmaması için gerekli mekanizmaları hep diri tutacağız" diye konuştu.

"ERDOĞAN SÖYLEDİĞİNİ YAPAN VE UYGULAYAN BİR LİDER"

Yetkililer, Türkiye'nin Ortadoğu, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmasının ABD dahil tüm dünyanın farkında olduğuna dikkat çekerek, "Başkan Erdoğan'ın, ülkesinin menfaatleri doğrultusunda askeri ve siyasi politikalar geliştirdiğini biliyoruz. Erdoğan'ı söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olarak biliyoruz. Bizim Türkiye'yle bir sorunumuz yok. Türkiye kaybedilebilecek bir ülke değil. Türkiye'yi anlıyoruz. Rusya'yla dengeli politikalar götürmesi bazı noktalarda bizleri rahatsız etmiştir ancak her şeye rağmen önümüzdeki süreçte Türkiye'yle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. F-16 alımı noktasında desteğimizi esirgemeyeceğiz. NATO'nun geleceği açısından Türkiye önemli bir partner ve müttefik" dedi.