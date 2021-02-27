Pentagon'dan Türkiye'nin S-400'leri ile ilgili açıklama: Daha büyük tehlike oluşturuyor

star.com.tr 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:15

Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan'ın Rus yapımı S-300'lerine karşı çıkmayan ABD, Türkiye'nin savunma sistemi arayışında Rusya'dan S-400 almasını hazmedemiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Thomas Campbell, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzelerinin NATO ve ABD için S-300'lerden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

'PATRİOT SİSTEMİ SATMAK İSTEDİ TÜRKİYE ALMADI' YALANI

Amerika'nın Sesi'nin (Voice of American) bildirdiği habere göre Campbell, ABD Patriot'larının satışına yönelik tüm tekliflerin Türkiye tarafından reddedildiğini iddia etti.

Ancak bir önceki ABD başkanı Donald Trump'ın da kabul ettiği gibi, Türkiye Obama yönetimi sırasında ABD'den Patriot sistemi istedi ama, Obama yönetimi satmadı.

Trump ABD'nin Türkiye'ye Patriot satmamasına ilişkin, 'Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.' ifadelerini kullanmıştı.

STOLTENBERG DE AYNI YALANA SARILDI, BAKAN AKAR CEVAP VERDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Suddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, S-400'lerin ittifak uçakları için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, 'Diğer 29 müttefik gibi ben de bu kararla ilgili endişemi Türkiye'ye açıkça ifade ettim. Avrupa SAMP/T Sistemi veya Amerikan Patriot'ı gibi alternatifler var.' açıklamasında bulundu.

Cuma günü tartışmalara cevap veren Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'ye yönelik artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemleri temininin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T almak istedik ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye, bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. 'Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği' yönündeki ifadeler, gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız, teknolojik iş birliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir."

S-400 KRİZİ

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Moskova tarafından Ankara'ya S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzaladı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Ankara'nın kararı, ABD'nin ve bazı ittifak üyelerinin tepkisine neden oldu.

ABD, sözleşmeden çekilmediği ve baskıya boyun eğmediği için, Türkiye'yi beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçakları programındaki ortaklığını askıya aldı.

ABD uzun bir süredir, Türkiye'yi S-400'ü satın aldığı için, tek taraflı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak, kilit NATO müttefiki Türkiye ile arasının daha fazla bozulmasını istemeyen ABD, yaptırımlar için aceleci davranmıyor.

Türkiye, S-400 müdahalesinin, ulusal egemenlik haklarının ihlali olduğunu savunarak, ABD yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

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