İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0318
  • EURO
    7,6122
  • ALTIN
    385.335
  • BIST100
    98715
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Pentagon'dan Türkiye'nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı
Savunma

Pentagon'dan Türkiye'nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin 'İ Sınıfı' fırkateynlerde kullanmak üzere verdiği siparişlerin de dahil olduğu MK-41 tipi Dikey Fırlatma Sistemleri (VLS) için BAE Sistemleri Şirketi ile 42 milyon 842 bin 169 dolarlık sözleşme imzaladı.

AA12 Mayıs 2020 Salı 12:43 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:53
ABONE OL

Pentagon’dan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 milyon dolarlık kontratın yüzde 68’inin ABD donanması, yüzde 11’inin Japonya, yüzde 6’şarının Avustralya, Norveç ve Hollanda ve yüzde 3’ünün Türkiye’ye ait olduğu ifade edildi.

Füzelerin nakli ve fırlatmasında kullanılan MK sistemlerinden kaç adet üretileceği belirtilmezken, üretimin Temmuz 2023’te tamamlanacağı belirtildi.

MK sistemlerinin tasarımı, savunma şirketi Lockheed Martin’e ait.

MK-41 Dikey Fırlatma Sistemleri ile teçhizatlı "İ Sınıfı" fırkateynler eşlik ettikleri gemilere orta irtifa hava savunma kabiliyeti sağlayacak.

Deniz Kuvvetlerinin "İstif Sınıfı" olarak da bilinen ilk "İ Sınıfı" fırkateyni olacak TCG İstanbul'da MK-41 fırlatma sistemleri kullanılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "İ Sınıfı" fırkateynlerin tasarım faaliyetlerini, Ada Sınıfı Korvet dizaynını baz alarak 2 yılda tamamlamıştı.

Türkiye aynı zamanda yerli ve milli dikey fırlatma sistemleri geliştiriyor.

Projesi devam eden "İ Sınıfı" TCG İzmir (F-516), TCG İzmit (F-517) ve TCG İçel (F-518) fırkateynlerinde yerli ve milli hava savunma sistemlerinin kullanılacağı belirtiliyor.

Uzmanlardan kuaför ve berberlerde 30 dakikadan fazla kalmayın uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.