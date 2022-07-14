Pes dedirten görüntü! F-16 savaş uçağının kopyası J-10

Birçok savunma sanayii projesini kopyaladığı, bazı prokeleri çaldığı iddia edilen Çin, yeni bir iddia ile karşı karşıya.

Sosyal medyada paylaşılan J-10 savaş uçağunın 'J-10D' olarak adlandırılan varyantı, tartışmalara neden oldu.

Bazı gözlemciler bunun Amerikan yapımı ve dünyanın en çok kullanılan savaş uçağı F-16 ile inanılmaz benzerliğine dikkat çekerken, bazıları ise görüntünün sahte olabileceği ve bunun tipik bir Çin dezanformasyon taktiği olabileceğini ileri sürdü.

F-16 SAVAŞ UÇAĞININ KOPYASINA BENZEYEN J-10

J-10 savaş uçağının D varyantının, F-16 Block-52+, Block-60EF ve Block-70 varyantları gibi ek elektronik ve muhtemelen yakıt barındıran düz bir bölümü görülüyor.

Eski J-10, J-10B ve J-10C modellerinde sürtünmeyi azaltan, maksimum hızı artıran ve genel olarak daha iyi aerodinamik kontrolü artıran bükülmüş kanatlar yerine, delta kanatlar düz görünüyor.

Eğer söz konusu fotoğraf gerçekse ve böyle bir jet varsa, büyük olasılıkla J-10C ile büyük ölçüde aynı elektronik ve aviyonik yelpazeye sahip olacak. Bu varyant, J-10'un daha önce Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından satın alınan en gelişmiş varyantıdır.

Star Gazetesi