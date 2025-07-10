Savunma sanayi alanında dünyada ses getiren projeleri hayata geçiren Türkiye'nin bu noktada kat ettiği mesafe dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Son olarak milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik anlaşma sağlanması sonrası farklı ülkelerin Ankara ile temasa geçtiği açıklanmıştı. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'KAAN'a ilgi duyan birtakım ülkeler var. Onlarla görüşmelerimiz farklı seviyelerde. Çok ilerlemiş, biraz daha işin başında olduğumuz ve orta seviyede görüştüğümüz ülkeler var. Ama kesinleştikten sonra imzaların ardından paylaşırız.' ifadelerini kullandı.

Yabancı basında geçtiğimiz günlerde yer alan bir haberde ise Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsayan 6 milyar dolar büyüklüğünde bir savunma anlaşması yapmayı hedeflediği iddia edildi.

RİYAD'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Bu kapsamda Ankara, Körfez ülkelerinin silahlanma arayışında dikkatini çekmeye devam ederken, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Halid Bin Hüseyin Al Biyari ile Riyad'da görüştü.

İki ülkenin savunma sanayii alanındaki işbirliğini daha ileri taşıma hedefiyle gerçekleştirilen görüşmede potansiyel işbirliği konularının detaylı şekilde ele alındığı vurgulandı.

SSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, yüksek teknolojiye dayalı savunma ekosistemini, müttefik ülkelerle karşılıklı kazanım esasına dayalı ortak projelerle buluşturmaya devam edeceği ifade edildi.

ABD İLE 142 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADILAR

Son yıllarda silahlanma yarışına hız veren Suudi Arabistan, ABD ile değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalamıştı.