Pilipson: Türkiye'nin S-400 tutumuna kıymet veriyoruz

5 Ağustos 2021 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:29

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, S-400 füze savunma sistemi üzerinden Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK-RUS ASKERİ İŞBİRLİĞİ GELİŞİYOR"

Sputnik'e konuşan Pilipson, "Karşılıklı olarak çıkar sağlayan birçok konuda Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. Askeri-teknik alanda işbirliği de buna dahil. Ortak projelerin uygulanması, özellikle de Ankara'ya 2019'da S-400 Triumf füze savunma sisteminin sevkiyatı, ülkelerimizin bu alanda işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA KIYMET VERİYORUZ"

Pilipson, "Dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi savunma becerilerini sağlamak yönünde hareket eden Türk partnerlerimizin tutumuna kıymet veriyoruz" dedi.

"S-400 KONUSUNDA MAKAMLAR TEMAS HALİNDE"

Ankara'nın bir diğer S-400 bataryasını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Pilipson, "İlgili makamlar karşılıklı askeri-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temas halinde. Uzmanlar sakince çalışsın, acele etmeye gerek yok" dedi.