Pakistan'ın hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Çin yapımı J-10 savaş uçağını radarına aldığı iddia edildi. Bölge kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İslamabad yönetiminin yalnızca uçak tedarikiyle yetinmeyip, bir grup savaş uçağı pilotunu eğitim için Çin'e göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Asya-Pasifik hattında artan askeri hareketlilik ve Hindistan ile Pakistan arasında zaman zaman yükselen tansiyon, İslamabad'ın hava savunma kapasitesini artırma arayışlarını hızlandırdı. Bu kapsamda Çin'in modern çok rollü savaş uçakları arasında gösterilen J-10 savaş uçağı, Pakistan Hava Kuvvetleri için öne çıkan seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

PİLOTLAR ÇİN YOLCUSU MU?

İddialara göre Pakistan, J-10 savaş uçağının envantere katılması ihtimaline karşılık, ön hazırlık süreci kapsamında deneyimli pilotlardan oluşan bir kafileyi Çin'e göndermeyi planlıyor. Söz konusu eğitimlerin hem uçuş hem de gelişmiş radar ve silah sistemlerini kapsayacağı belirtiliyor.

J-10 SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Çin tarafından geliştirilen J-10 savaş uçağı, aktif faz dizinli radar (AESA), uzun menzilli hava-hava füzeleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre J-10'lar, Pakistan'ın mevcut F-16 ve JF-17 filosunu tamamlayıcı bir rol üstlenebilir.

RESMÎ AÇIKLAMA YOK

Pakistan ve Çin makamlarından şu ana kadar konuya ilişkin resmî bir doğrulama gelmezken, savunma çevreleri bu tür temasların iki ülke arasındaki stratejik askeri iş birliği açısından sürpriz olmadığını vurguluyor.

Önümüzdeki dönemde J-10 savaş uçağı iddialarının netlik kazanması ve Pakistan'ın hava kuvvetleriyle ilgili atacağı adımların bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

F-35'ler resmen iptal, Eurofighter'lar geliyor