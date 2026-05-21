  • Pilotlar eğitim için Çin'e gitti! J-10 savaş uçaklarının satışı an meselesi
Pilotlar eğitim için Çin'e gitti! J-10 savaş uçaklarının satışı an meselesi

Birçok ülke dünyada artan şiddetli çatışmalardan sonra savaş uçağı envanterini yenilemek istiyor. Son olarak Çin yapımı olan J-10 savaş uçakları için son dakika gelişmesi yaşandı. Asya ülkesi J-10 savaş uçağını satın almaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

TAHİR KARAAHMET21 Mayıs 2026 Perşembe 17:24
Güney Asya'da dengeleri değiştirebilecek yeni bir savunma hamlesi gündemde. Bangladeş yönetiminin, Çin yapımı Chengdu J-10 savaş uçaklarına yöneldiği öne sürüldü. Son dönemde hava kuvvetlerini modernize etmek isteyen Dakka yönetiminin, özellikle yaşlanan F-7 filosunu yenilemek için Çin ile temaslarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

BANGALDEŞ'TEN J-10 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

İddialara göre Bangladeş, ilk etapta 12 ila 20 adet arasında değişebilecek sayıda Chengdu J-10C tedarikini değerlendiriyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirilen görüşmelerde savaş uçağı konusunun da masaya geldiği aktarılırken, Pekin yönetiminin teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.

"Vigorous Dragon" olarak da bilinen J-10 savaş uçağı; AESA radar, yüksek manevra kabiliyeti, hava-hava ve hava-yer saldırı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Çin'in en gelişmiş tek motorlu savaş uçaklarından biri olarak gösterilen platform, Pakistan tarafından da aktif olarak kullanılıyor.

Uzmanlara göre Bangladeş'in J-10 savaş uçağı tercihi, yalnızca askeri modernizasyon anlamına gelmiyor. Bu adım aynı zamanda Çin'in Güney Asya'daki savunma etkisini artırabilecek stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Hindistan'ın bölgedeki hava gücü üstünlüğüne karşı Dakka yönetiminin J-10 savaş uçağı gibi daha gelişmiş platformlara yönelmesi dikkat çekiyor.

Bangladeş Hava Kuvvetleri envanterinde halen büyük ölçüde Çin üretimi F-7 savaş uçakları bulunuyor. Son yıllarda yaşanan kazalar ve artan bakım maliyetleri nedeniyle yeni nesil savaş uçağı arayışının hız kazandığı belirtiliyor.

