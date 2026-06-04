Pakistan'ın hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Çin'den yeni savaş uçakları tedarik etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Savunma kulislerinde konuşulan iddialara göre İslamabad yönetimi, envanterine 25 adet J-10 savaş uçağı eklemek için Pekin ile görüşmeler yürütüyor.

Bölgedeki güvenlik dengeleri ve artan askeri rekabet nedeniyle hava kuvvetlerini modernize etmeye devam eden Pakistan'ın, mevcut filosunu yeni nesil platformlarla güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. İddiaların gerçekleşmesi halinde Pakistan Hava Kuvvetleri'nin elindeki J-10 savaş uçağı sayısı önemli ölçüde artacak.

Çin tarafından geliştirilen J-10 savaş uçağı platformu, gelişmiş radar sistemleri, uzun menzilli hava-hava füzeleri ve çok amaçlı görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Uçak, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hassas kara saldırılarında da kullanılabiliyor.

Savunma uzmanları, olası J-10 savaş uçağı alımının Pakistan'ın hava gücünü önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Güney Asya'daki askeri denklemler açısından yeni J-10 savaş uçaklarının envantere katılması dikkatle takip ediliyor.

Pakistan'ın daha önce de Çin üretimi J-10C varyantlarını hizmete aldığı biliniyor. Yeni alımın gerçekleşmesi durumunda iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçleneceği ifade ediliyor.

Öte yandan Çin basınında, Pakistanlı savaş uçağı pilotlarının da olası J-10 savaş uçağı alımına yönelik eğitim için Çin'e gittiği aktarıldı.