Pirireis'in çelik kılıçları... İletişim Aselsan'dan füzeler Roketsan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle önceki gün envantere giren Türkiye'nin ilk Reis sınıfı denizaltısı Pirireis, Türk savunma devlerinin işbirliğiyle gün yüzüne çıktı.

Pirireis'in yazılımlarını Havelsan, füzelerini Roketsan üretirken Aselsan da haberleşme sistemlerine imza attı. Denizaltının entegre muhabere sistemi kapsamında telsiz sistemleri, uydu haberleşme sistemi, dost düşman tanıma/tanıtma sistemi (IFF) ve muhabere kontrol sistemi gibi alt sistemler Aselsan tarafından geliştirildi.

ÇELİK KILIÇLARA SAHİP

Pirireis'in çelik kılıçları ise Roketsan'ın dün yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıktı. Roketsan'ın paylaşımına göre Pirireis'in vurucu gücü Akya ve Atmaca olacak. Atmaca füzesi ve Akya torpidosu Mavi Vatan'a göz dikenleri tam isabetle vuracak. Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısıyla ilk adım atılan TCG Pirireis, 22 Aralık 2019'da havuza indirilmiş, testleri başarıyla geçmişti. Standart denizaltılardan yaklaşık 3 metre daha uzun (67.6 metre) ve 13.1 metre yüksekliğindeki Pirireis, yüzeyde ve dalış durumunda sırasıyla 10 ve 20 knotun üzerinde hıza ulaşabiliyor. 27 kişilik mürettabatı barındırabiliyor. Havadan bağımsız tahrik sistemi (AIP) özelliği ile satha çıkmaksızın haftalarca su altında gizlilik içinde harekat icrası kabiliyeti bulunuyor.

5 DENİZALTI YOLDA

İnşa ve donatım faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam eden diğer Reis sınıfı denizaltılardan; TCG Hızır Reis (S331) 2025, TCG Murat Reis (S-332) 2026, TCG Aydın Reis (S-333) 2027, TCG Seydi Ali Reis (S-334) 2028, TCG Selman Reis'in (S-335) ise 2029 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

AKLI VE KALBİ HAVELSAN'DAN



Hizmete alınan Piri Reis'te, denizaltının aklı olarak tanımlanan savaş yönetim sistemi ve kalbi olarak tanımlanan denizaltı bilgi dağıtım sistemi teknolojilerinde Havelsan'ın imzası bulunuyor. Havelsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek 6 denizaltı için de savaş yönetim sistemi ve denizaltı bilgi dağıtım sistemi üretimlerini tamamladı. Roketsan tarafından üretilen milli torpido Akya ve seyir füzesi Atmaca'nın Reis sınıfı denizaltıların savaş yönetim sistemine entegre edilmesi de Havelsan tarafından sağlanıyor.



MAVİ VATAN'IN HAVA GÜCÜ TF-2000 OLACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında tamamlanacağının sinyalini verdiği TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için inşa faaliyetlerinin yakında başlaması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tasarım faaliyetleri yürütülen TF-2000 HSHM'lerin, normalde MİLGEM Projesi'nin 9, 10, 11 ve 12'nci gemileri olarak inşa edilmeleri kararlaştırılmıştı. Ancak son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı sırasında, bu gemilerin İSTİF Sınıfı Firkateyni olarak üretilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda TF-2000'ler, MİLGEM Projesi'nin 13, 14, 15 ve 16'ncı gemileri olacak. Hizmete giren TF2000'lerin bütün silah ve sensör sistemleri, tamamen Türk savunma sanayii tarafından üretilecek.

GÖREVİ HAVA SAVUNMA

Oldukça gelişmiş sensör ve silah sistemleriyle teçhiz edilen TF2000'in ana görevi hava savunma yapmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, yakın zamanda inşasına başlanacak TF2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. TF-2000'lerin 2030'da envantere girmesi bekleniyor

