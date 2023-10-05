İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5759
  • EURO
    29,1448
  • ALTIN
    1619.62
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Planlanandan önce teslim edilecek! 400 Tomahawk füzesi alacaklar
Savunma

Planlanandan önce teslim edilecek! 400 Tomahawk füzesi alacaklar

Japonya, Tomahawk füzelerini planlanandan bir yıl önce 2025'te ABD'den alacak. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin, savunma kapasitelerinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Japonya, Tomahawk füzelerini 2026 mali yılında konuşlandırmayı planlıyor.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
Planlanandan önce teslim edilecek! 400 Tomahawk füzesi alacaklar
ABONE OL

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlandığından bir yıl önce teslim alacaklarını açıkladı.

Resmi Kyodo ajansına göre Bakan Kihara, Washington ziyaretinde bir araya geldiği ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Yaklaşık bir saatlik görüşmede Austin ve Kihara'nın, Hint-Pasifik'te kurala dayalı düzenin korunması ile Japonya ve ABD kuvvetlerinin gelecek yıllardaki bölgesel önceliklerini görüştü.

Kihara burada, "ikili ittifakın caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi" ve Hint-Pasifik'te statükoyu güç kullanarak değiştirecek teşebbüslere karşı çıkılması gerektiğini belirtti

Ev sahibi Bakan Austin ise konuk Kihara'ya "Bu, ABD ve Japonya ittifakında tarihi bir ivmelenme zamanı. İki ülke arasındaki stratejik uyum emsalsiz" ifadesini kullandı.

Kihara, 50 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlanandan bir yıl önce, 2025 mali yılında teslim alacağını bildirdi.

- JAPONYA 400 TOMAHAWK FÜZESİ ALACAK

Japon Bakan, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin, savunma kapasitelerinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Kihara, Japonya-ABD ittifakının rollerini ve görev dağılımını ele almak ve ikili ittifakı güçlendirmek için ABD'li mevkidaşıyla yakın çalışmak istediğini ifade etti.

Satın alma planı doğrultusunda, yaklaşık 1600 kilometre menzilli 400 Tomahawk füzesi satın alacak Japonya, füzeleri 2026 mali yılında konuşlandırmayı planlıyor.

Tomahawk füzeleri, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemilerine konuşlandırılacak.

Satın alma planı doğrultusunda Japonya hükümetinin, 2023 mali yılı bütçesinden 211,3 milyar yen (1,4 milyar dolar) tahsis ettiği biliniyor.

Washington ziyareti marjında Japon Bakan Kihara'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de bir araya geldiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.