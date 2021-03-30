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PMT-76/ 57A testlerini tamamladı, göreve hazır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun öz kaynakları ile geliştirdiği Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır hale geldi.

30 Mart 2021 Salı 08:17 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 08:17
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!

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