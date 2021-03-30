30 Mart 2021 Salı 08:17 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 08:17

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!