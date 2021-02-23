Polonya, ilk F-35A savaş uçaklarına ev sahipliği yapacak üssü ilan etti

star.com.tr 23 Şubat 2021 Salı 18:28 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 18:28

Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile yaptığı bir röportajda , 32. Hava Üssünün Polonya F-35A Lightning II filosunun orta Polonya'daki Lask'da konuşlandırılmasının planlandığını belirtildi.

32. Hava Üssü, Polonya Hava Kuvvetleri üssü olup, Polonya'nın F-16 uçaklarının bulunduğu iki üsten biridir. Diğer F-16 uçaklarının bulunduğu üs ise 31'inci Hava Üssüdür. Söz konusu hava üssünde ABD Hava Kuvvetleri'nin birlikleri Kasım 2012'den beri sürekli olarak görevde bulunuyor. Ek birimler, eğitim tatbikatları yapmak için periyodik olarak üsse konuşlanıyor.

Polonya'nın sipariş etmeyi planladığı ilk F-35 savaş uçağının "2024'te hazır" olacağını belirten Blaszczak, "Bu uçakların üssünün yeri geçen yıl zaten belirlendi (Lask). Buradaki altyapının sadece tamamlanması gerekiyor, sıfırdan inşa etmeye gerek yok. Çalışma zaten başlatıldı. Sizi temin ederim, zamanında yapacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya tahmini maliyeti 6,5 milyar dolar olan 32 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) satışını onaylamıştı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı 10 Eylül 2020'de Kongre'ye bildiren gerekli sertifikayı teslim etmişti.

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