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Savunma

Polonya yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA teslim alındı

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryası Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

star.com.tr25 Aralık 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 19:24
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PGZ-PILICA konsorsiyumu, Polonya'nın yerli imkanları ile geliştirdiği PILICA hava sisteminin ilk bataryasını Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hava savunma sisteminin teslimatını sosyal medya hesabından açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığının bildirildiğine göre, 3. Varşova Hava Savunma Tugayı'nda hizmete girecek olan PILICA hava sisteminin toplam altı bataryasının 2022 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Helikopterler, uçaklar ve seyir füzeleri dahil olmak üzere çeşitli hava saldırılarına karşı koymak üzere tasarlanan PILICA kısa menzilli uçaksavar füzesi sistemi, ZUR-23-2KG Jodek-G uçaksavar silahının yanı sıra iki kısa menzilli Grom / Piorun güdümlü füzeyi içerir.

star.com.tr

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