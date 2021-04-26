26 Nisan 2021 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:37

CNN Türk'te soruları cevaplayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 12 adet Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ-C modelinin ihracata yakın olduğunu duyurdu.

Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ-C'nin yakın zamanda ihracat başarısını yakalayacağını belirten Kotil, 'Kontrat imzalanmadığı için söyleyemiyoruz ama 12 adet HÜRKUŞ-c ihraç edilecek.' dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) VURGUSU

ABD'nin F-35 kararına da değinen Dr. Temel Kotil, 'Son F-35 kararı, benim de şirketimin de yükünü arttırmıştır. Bizim dönüşümüz yok. F-35 benim gündemimde o kadar yok artık, benim gündemim Milli Muharip Uçak. Kesinlikle yapılmak zorunda. Zaten yapılmak zorundaydı, şimdi biraz daha 'karelendi, küplendi' önemi.' ifadelerini kullandı.

Temel Kotil ayrıca, "Şu an TUSAŞ'ta 4 bin mühendisimiz var. Mühendis sayımızı 10 bine çıkarmamız gerekiyor. Bu projeleri bitirmek için bizim gençlere ihtiyacımız var. Sadece MMU için 6 bin mühendise ihtiyacımız var" diyerek savunma sanayiine ilgi duyan genç mühendislere bir müjde vermiş oldu.

GÖKSUNGUR PROJESİ

AKSUNGUR İHA'nın adını, saatte 180 kilometre hızla uçan "doğan" isimli kuştan aldığını söyleyen KOTİL, 'Bir de bunun GÖKSUNGUR'u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra da o gelecek inşallah. AKSUNGUR'u kendi imkanlarımızla geliştirdik ve 18 ayda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kuvvete teslim etmeyi planlıyoruz.' dedi.

AKSUNGUR projesi tamamlandıktan sonra GÖKSUNGUR projesine başlanabileceğini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "AKSUNGUR'un bir sonrası (GÖKSUNGUR) süpersonik olacak inşallah. Henüz takvimlenmiş bir şey yok ancak bizde bir çalışma bittiğine öbürü başlar. Bu sene bitene kadar AKSUNGUR ile uğraşırız, sonra GÖKSUNGUR gelir. GÖKSUNGUR, AKSUNGUR SİHA'dan atılabilecek süpersonik seyir hızına sahip bir İHA sistemi olacak.' dedi.