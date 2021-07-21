Putin dur durak bilmiyor! Rusya'dan ABD'ye karşı S-500 hamlesi

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:47

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, dev bir kamyon üzerine kurulu sistemin fırlatma tüplerinin, gökyüzüne yüksek hızda füzeler ateşlediği görülüyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, denemede füzenin "yüksek hızlı bir balistik hedefi" başarıyla vurduğu dile getirildi.

Yeni nesil 'karadan havaya' füze sistemi olan S-500 Prometey, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi.

600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.

Rusya'nın S-400 ve S-300 savunma sistemlerinin yanı sıra envanterine eklediği bu silahlar, avcı uçaklarını da imha edebiliyor. Yaklaşık 600 kilometre menzile sahip olacak bu sistem, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor.

RUSYA'DAN 'ZİRKON HİPERSONİK' FÜZE DENEMESİ

Rusya, dün de 'Zirkon hipersonik' füze denemesi yapmış ve 350 kilometredeki hedefi başarıyla vurmuştu. Rus Interfaks haber ajansının aktardığına göre, Moskava'nın 'dünyada benzersiz' olduğunu iddia ettiği Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesi Barents Denizi'nde yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kes Ekim 2020'de gerçekleştirilen test için "bütün ülke için büyük bir olay" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN RUSYA'NIN HİPERSONİK FÜZELERİNE TEPKİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de buna tepki vererek, "Rusya'nın hipersonik füzeleri, durumun istikrarsızlaştırılması ve risklerin oluşturulmasına yola açabilir." ifadelerini kullandı.