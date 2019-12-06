ABD ile Rusya arasında en son imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Sözleşmesi'nin (START) süresi 2021 yılında sona eriyor.

Sözleşmenin akıbeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021'de sona erecek anlaşma konusundaki tutumunu yineledi.

Putin nükleer silahların sınırlandırılması konusunda ABD ile yapılan START anlaşması ile ilgili, ''Rusya, yıl sonuna kadar, mümkün olan en kısa sürede Yeni START anlaşmasını herhangi bir ön şart olmadan uzatmaya hazır. Bunu resmen İLAN ediyorum.'' açıklamasında bulundu.

Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Sözleşmesi (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Waasshington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START uygulamaya sokulamadı. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde 31 Temmuz 1991 tarihinde anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının 1.600’e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2’yi imzaladı. ABD Senatosu START-2’yi 1996’da onayladı. Ancak Rus Duması, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag’da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.