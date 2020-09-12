star.com.tr 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:35 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:36

Soğuk savaş dönemi sona erse de, o dönemin en popüler yarışı olan 'nükleer silahlanma' hız kesmeden devam ediyor. Bu gerçek, birçok silah geliştirme programının yanı sıra, Çarşamba günü Washington Post'a yer alan bir haberle yeniden gözler önüne serildi.



Washington Post, Amerikalı gazeteci Bob Woodward tarafından Donald Trump'ın başkanlığı hakkında yazdığı 'Rage' kitabından bölümlere yer verdi. 2018 tarihli 'Korkun- Trump Beyaz Saray'da' kitabın devamı niteliğindeki kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kimsenin bilmediği bir nükleer silahtan' söz ettiği ileri sürülüyor.

Kitabın bir bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump'a iat olduğu ileri sürülen şu ifadeler yer alıyor:

Bu ülkede daha önce kimsenin sahip olmadığı bir nükleer silah sistemi kurdum. Görmediğiniz ve duymadığınız şeyler var. Putin ve Şi'nin daha önce hiç duymadığı şeyler var. Sahip olduğumuz şey inanılmaz.

Trump, 'benzersiz' dediği nükleer silah hakkında ayrıntılı bilgi vermemiş olsa da, Popular Mechanics olası seçeneğin ABD Donanması'nın denizaltılarından fırlatılan, Trident D-5 balistik füzelerine uyacak şekilde tasarlanmış yeni bir nükleer savaş başlığı olan W76-2 olduğunu iddia etti.

Popular Mechanics'e göre, bu silahın W-76 olma olasılığı çok yüksek. W-76, yaklaşık 100 kilotonluk bir patlayıcı verime sahip. Bu, 1945'te Hiroşima'ya atılan ABD atom bombasının gücünün yaklaşık altı katı.

Makaleye göre şu an itibariyle ABD Donanması, her biri yaklaşık 20 adet Trident D-5 füzesiyle donatılmış 12 nükleer balistik füze denizaltısına sahip. Bir D-5, 4-5 savaş başlığı taşıyabilme kabiliyetine sahip.

Popular Mechanics, W76-2'den ilk olarak Şubat 2018'de Trump yönetimi tarafından, ABD'nin bölgesel caydırıcılık yeteneklerindeki boşluğu kapatmak için geliştirilen bir silah olarak bahsedildiğini belirtti.

SİLAH YARIŞI TARTIŞMASI

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rusya'nın stratejik olmayan silahlar alanında bir silahlanma yarışı başlattığını söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert Soofer'a, yanıt verdi.

Antonov, Rusya'nın eylemlerinin değil, ABD'nin kullandığı nükleer silahların küresel nükleer istikrarsızlığı artırdığını ileri sürdü.

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