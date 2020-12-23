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Savunma

Putin'in B-52'si: Tu-95 bombardıman uçakları güncellendi

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, güncellemeleri tamamlanan Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.

star.com.tr23 Aralık 2020 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:42
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Soğuk Savaş döneminde SSCB'de Tupolev tarafından üretilen Tu-95 strateji bombardıman uçağının, Rusya Hava Kuvvetleri’nin sahibi olduğu en eski platformlardan biri olduğu biliniyor.

National Interest'in haberine göre, bu hafta Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, güncellemeleri tamamlanan geliştirilmiş bombardıman uçaklarının son versiyonunu teslim aldı.

Savunma Bakanı Sergey Şhoygu, pazartesi günü bakanlık yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'ne beş adet yükseltilmiş Tu-95 strateji bombardıman uçağınım teslim edildiğini bildirdi.

Tu-95, Soğuk Savaş yıllarında SSCB topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi amacı ile geliştirilen Amerikan B-52 Stratofortress uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı gibi Rus Hava Kuvvetleri'nde aktif hizmet veren en eski tasarımlardan biri olmasına rağmen, yakın zamanda emekliye ayrılma belirtisi göstermiyor.

1950’li yıllardan beri kullanılan ve bugün dünyada hizmet veren tek pervaneli bombardıman uçağı olan Tu-95, süreç içerisinde çok sayıda modernizasyon programına dahil edildi.

star.com.tr

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