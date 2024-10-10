Rafale F5'e eşlik edecek SİHA geliştirecekler

Fransa, 2030 sonrasında piyasaya sürülmesi beklenen Rafale F5'lere hizmet verecek insansız hava aracı geliştirme çalışmalarına başladı.

Fransız Stratejik Hava Kuvvetleri'nin 60. kuruluş yıldönümünü anma töreninde duyuruldu.



Fransız havacılık ve savunma şirketi Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, "Bu gizli savaş uçağı, 2033 yılına kadar Fransız Hava Kuvvetleri'nin teknolojik ve operasyonel üstünlüğüne katkıda bulunacak" dedi.



FRANSA'DAN RAFALE F5'TEN KONTROL EDİLEBİLEN SİHA

Rafale F5'in kokpitinden kontrol edilebilecek SİHA otonom kontrol sistemleri ile iş birliği muharebe için tasarlanacak.

"MİRAGE 2000'DEN RAFALE'YE GEÇİŞ KADAR ÖNEMLİ BİR DEVRİM"



Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu, konvansiyonel havacılıkta olduğu gibi stratejik hava kuvvetleri için de Mirage 2000'den Rafale'ye geçiş kadar önemli bir devrimdir" ifadelerini kullandı.



RAFALE F5'İN ÖZELLİKLERİ



Rafale F5'in ilk çalışmaları geçen yıl başladı ve tam ölçekli geliştirmenin 2026-27 yıllarında başlaması bekleniyor.

Savaş uçağının, SCALP seyir füzesi ve Exocet gemisavar füzesinin halefleri de dahil olmak üzere yeni nesil silahlar ve insansız hava araçlarıyla mürettebatlı-insansız işbirliği gibi özellikler barındırarak 2060'lı yıllara kadar önemini koruması öngörülüyor.

Rafale F5'in yeni nesil kinetik kabiliyetlerinin yanı sıra düşman hava savunmasının bastırılması ve imhası gibi görevlerde beka kabiliyetini artıracak konformal yakıt tankları ve radar kesit alanı azaltma kitlerine sahip olması bekleniyor.