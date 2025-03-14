Hindistan ile Fransa arasında devam eden ve 26 Rafale M tipi savaş uçağı için planlanan son gerçekleşti. Bedeli 7,6 milyar dolarlık olan anlaşma sonuçlandırıldı. Anlaşmanın pilotlara Fransa'da eğitim verilmesi, Hindistan'da simülatörler kurulması ve potansiyel yerel montajı gibi alanları kapsadığı biliniyor.

RAFALE JETLERİNDE SÜREÇ TAMAMLANDI

Arjantin merkezli havacılık haber sitesi Aviacionline.com'da yer alan habere göre, Hindistan ve Fransa, 7,6 milyar dolar değerindeki 26 Rafale M savaş uçağının satın alınması için müzakereleri tamamladı. Resmi imzaların, Fransız Savunma Bakanı'nın Hindistan ziyaretiyle aynı zamana denk gelecek şekilde 2025 Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

MİG-29K VE MİG-29KUB'LARIN YERİNE ENTEGRE EDİLECEK

MRCBF (Çok Rollü Uçak Gemisi Taşıyıcılı Savaş Uçakları) programının galibi olan Hindistan Donanması, Dassault Aviation'ın Rafale M uçağını, halihazırda INAS 300 "Beyaz Kaplanlar" ve INAS 303 "Kara Panterler" filolarında hizmet veren eski Rus MiG-29K ve MiG-29KUB deniz savaş uçaklarının filosunun yerine entegre edecek. Yeni uçak, olası ikinci bir sözleşmeye kadar INS Vikrant ve muhtemelen INS Vikramaditya'dan işletilecek. Hindistan başlangıçta 45 adet MiG-29K/KUB uçağı satın almıştı; bu da tam bir yenileme için daha fazla uçak gemisi tabanlı savaş uçağına ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.

JETLER TEK KİŞİLİK OLACAK

Sözleşmenin özel detayları henüz resmen doğrulanmamış olsa da, raporlara göre 26 savaş uçağının tamamı tek kişilik uçak olacak ve Hindistan Donanması pilotları Fransa'da ve Hindistan'da kurulan gelişmiş uçuş simülatörlerinde eğitim görecek.

Hindistanlı deniz pilotlarının Fransa'daki eğitimin yanı sıra Goa'daki INS Hansa'da da son teknoloji simülatörler kullanılarak eğitim alacağı belirtiliyor. Ancak nihai eğitim yapısı henüz resmi onay bekliyor.

Bu atış tüm dengeleri değiştirir

Öte yandan Dassault Aviation , "Hindistan'da Üret" girişimi kapsamında Hindistan'da bir son montaj hattı kurmayı planlıyor. Bu hamle, gelecekteki Rafale siparişlerini desteklemeyi ve Dassault'un, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) için 114 savaş uçağı tedarik etmeyi amaçlayan MRFA (Çok Rollü Savaş Uçağı) programındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Dassault Aviation, artan küresel talebi karşılamak için üretim hızını ayda iki uçaktan üçe çıkardı ve yeni sözleşmelere bağlı olarak ayda dört hatta beş üniteye ulaşmayı hedefliyor. Dassault, 2024 yılında 21 adet Rafale jeti teslim ederken, 2025 yılında bu sayının 25'e ulaşmasını planlıyor. Hindistan'da bir son montaj hattının kurulması, yalnızca tedarik zincirindeki baskıları hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda Fransa'nın Hindistan savunma pazarındaki varlığını güçlendirecek ve gelecekteki siparişlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Star Gazetesi

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