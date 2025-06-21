Rafale'yi solladık... Fransa'da ''KAAN'' alarmı

Türkiye'nin Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı dünyanın gündeminde kalmayı sürdürüyor.

ABD basını, KAAN'ın Rafale savaş uçağı üreticisi Fransız şirketi Dassault Aviation'a meydan okuyabilecek bir konumda olduğunu yazdı.

KAAN anlaşmasının Fransa'yı endişelendirebileceği belirtildi.

48 adetlik KAAN satışının Endonezya'nın batılı savunma firmalarından özellikle Dassault'tan uzaklaşıp Türk firmalarına yönelmesi açısından önemli bir değişimi temsil ettiği dile getirildi.

Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimde Rafale'nin kötü performansının Endonezya'yı başka alternatif savaş uçaklarına itmiş olabileceğini kaydeden ABD basını, "Bu bağlamda, Endonezya'nın Türkiye'den KAAN satın alması daha da önemli hale geliyor; zira KAAN tamamlandığında Rafale'den daha gelişmiş olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.

KAAN'ın gerçekten etkileyici bir savaş uçağı olduğunu yazan ABD basını, "KAAN, başlangıçtan itibaren, uzun süredir yerleşik batı sistemlerine meydan okuyabilecek bir konumdadır. Özellikle de geleneksel olarak çok daha pahalı olan Dassault tarafından üretilenlere. Türkiye, bugün Orta Doğu'da izlenmesi gereken gerçek takip atıdır" ifadelerini kullandı.