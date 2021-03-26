Raytheon ile ABD arasında terörle mücadele anlaşması

Star.com.tr 26 Mart 2021 Cuma 00:28 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 00:28

Uçaklar ve gemiler için uzun menzilli hedefleri izlemek için geliştirilen ROTHR sistemini güney sınırına yerleştiren ABD Raytheon Technologies bunun karşılığında 146 milyon dolar ödedi.

Güney sınırındaki kaçakçıların sinyallerini takip ederek onların yerlerini tesbit etmek için kullanılan sistem bu zamana kadar 26 ton uyuşturucunun bulunmasına yardımcı oldu.

RI&S Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı John DeSimone, " Raytheon Technologies'in ROTHR sistemleri 30 yılı aşkın süredir ABD Donanması operasyonlarını desteklemektedir, ulusal güvenliğimizi korumaya yardımcı olmak için ABD donanması ve sınır devriyeleriyle yakın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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