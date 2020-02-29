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Savunma

5 helikopter, 1 Pantsir hava savunma sistemi... Rejimin hava üssü yerle bir edildi

TSK'nın Halep'de bulunan rejimin Ebu Zuhur ve Kuveyris hava üslerine operasyon düzenlenmesi sonucunda rejime ait 5 Helikopter, 1 Rus Pantsir savunma sistemi, 1 Rus BUK-M2 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

star.com.tr29 Şubat 2020 Cumartesi10:21 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:27

Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Halep'de bulunan rejimin Ebu Zuhur ve Kuveyris hava üslerine operasyon düzenlenmesi sonucunda rejime ait 5 Helikopter, 1 Rus Pantsir savunma sistemi, 1 Rus BUK-M2 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Operasyonun ardından rejimin hava üssünün görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kahraman Mehmetçiğimizin nokta atışıyla hava üssünün kullanılamaz hale geldiği ve birçok helikopterin parçalandığı görülüyor.

BAKAN AKAR PANTSİR'İ DUYURMUŞTU

Hulusi Akar, atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti.

SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.

(star.com.tr)

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

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