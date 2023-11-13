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Savunma

Bu bir ilk! TUSAŞ, PD170 motoruyla başardı

Türk savunma sanayisinin neferlerinden TUSAŞ, milli motor PD170 ile yeni bir rekor kırdı. TUSAŞ, AKSUNGUR'a entegre edilen TEİ ürünü milli PD170 motoruyla 30 bin feet irtifada uçuş icra etti.

Savtek Dergi13 Kasım 2023 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
Bu bir ilk! TUSAŞ, PD170 motoruyla başardı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) AKSUNGUR, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından milli olarak geliştirilen PD170 motoru ile 30 bin feet irtifada uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ, MİLLİ PD170 MOTORUYLA REKOR KIRDI

2019'da ilk uçuşunu yapan ve 2021'de hizmete giren AKSUNGUR yeni başarılara imza atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik gözetim ve keşif görevleri için TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKSUNGUR'un yeni başarısına dair video yayınlandı. X sosyal medya platformunda paylaşılan video detayında AKSUNGUR'un 30 bin feet yükseklikte uçtuğu aktarıldı.

TEI'nin geliştirdiği ve yüzde 98 yerli olan PD170 turbodizel motorunu kullanan AKSUNGUR, SAVTEK Dergisinin ulaştığı bilgiye göre 2 saat 30 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri ve MİT'in haricinde Kırgızistan ve Angola ülkelerinin kullanıcıları arasında olduğu AKSUNGUR, 50 saatten fazla havada kalış süresine sahip.

750 kilogram harici yük taşıyabilen AKSUNGUR, deniz kuvvetlerinin isterleri doğrultusunda torpido atabilme ve deniz devriyesi görevi icra edebilme kabiliyetlerine sahip.

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