Lockheed Martin, yılın tamamlanmasının ardından 2025'in F-35 programı açısından şimdiye kadarki en üretken yıl olduğunu duyurdu. Küresel üretim ağı, yıl sonu gelmeden 191 adet F-35 savaş uçağını teslim etmeyi başardı.

ABD ve ortak ülkelerde üretilen F-15EX Eagle II, Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale gibi diğer savaş uçaklarının yıllık teslimat sayıları bu rakamların oldukça gerisinde kaldı. Benzer şekilde Rus Su-34 veya Çin J-20 gibi rakip ülkelerin savaş uçaklarının teslimat oranları da F-35 ile kıyaslandığında düşük seviyede kaldı.

F-35 İÇİN TARİHİ BİR YIL OLDU

2025 yılı, rekor teslimat sayısının yanı sıra F-35 programı açısından önemli dönüm noktalarına da sahne oldu. F-35'ler ilk kez müttefik hava sahasının savunmasında kullanıldı; Polonyalı pilotlar Rus insansız hava araçlarını F-35'lerle düşürdü. Finlandiya ilk F-35 teslimatını alırken, Belçika'ya ait ilk F-35 de ABD'deki eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından ülkeye ulaştı.

Norveç, toplam sipariş yükümlülüğünü tamamlayarak son uçağını teslim aldı. İtalya bu yıl siparişlerini 25 adet, Danimarka ise 16 adet artırdı. Lockheed Martin, F-35 üretiminin halen üretimde olan diğer tüm müttefik savaş uçaklarının toplamından beş kat daha yüksek olduğunu belirtiyor. Küresel F-35 filosu 2025 itibarıyla toplam 1 milyon uçuş saatini geride bıraktı.

Halihazırda 12 ülkeyi kapsayan küresel F-35 filosunda, hizmette olan uçak sayısı yaklaşık 1.300'e ulaştı. F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), geçen yıl 24 milyar dolar değerinde 296 adetlik ilave F-35 alımını onaylayarak, program tarihinin en büyük sözleşmesini tamamladı.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Programı Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chauncey McIntosh, yıl sonu sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yılında üretim taahhütlerimizi yerine getiren, yüksek performans sergileyen ve küresel ortaklıklarımızı büyüten F-35 ekibiyle büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.