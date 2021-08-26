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Savunma

Resmen açıkladılar: Türkiye ile ortak projeler yürütüyoruz

Türkiye ve Rusya'nın askeri teçhizat geliştirmeye yönelik ortak projeler yürüttüğü bildirildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:09
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Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un, kara kuvvetleri için teçhizat geliştirme yönünde Türk partnerleri ile projeler yürüttüğü belirtildi.

ARMY-2021 savunma forumu çerçevesinde Rosoboroneksport'un basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, "Şirket Türk partnerleri ile kara kuvvetleri için teçhizat geliştirme yönünde bir dizi ümit vaat eden proje yürütüyor" ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü ülkelerin de bu projelerin bazılarından yararlanacağı da kaydedildi.

ARMY-2021 forumu 22-28 Ağustos tarihlerinde Moskova bölgesindeki Kubinka'da düzenleniyor. (Sputnik)

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