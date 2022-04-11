Resmen duyurdular! 155 mm'lik Zuzana obüs için harekete geçildi

Ukrayna'nın Slovakya'dan 155 mm Zuzana 2 KMO alacağı duyuruldu. Anlaşmanın tamamlanması halinde Slovakya'nın son 30 yılda en büyük savunma endüstirisi ihracatı yapmış olacağı bildiriliyor.

Slovak devletinden fon alan projenin tek müşterisi 12 adet satın alıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağışlayan Yunanistan olduğu ifade ediliyor.

ZUZANA 2 KUNDAĞI MOTORLU OBÜS

Ağırlığı 28 tonun biraz üzerinde ve toplam uzunluğu 13 metre olan Zuzana 2, şasisi değiştirilmiş bir Tatra 8×8 kamyondur.

Slovaklar bu obüsü "bir tepenin üzerinden ateş edebilen Tatra kamyonuna monte edilmiş bir top" olarak tanımlıyorlar.

Zuzana 2, tek bir yakıt ikmali ile maksimum 750 kilometre mesafe kat edebilirken, saatte 80 kilometre azami hıza ulaşabiliyor.

30 kilometre etkili menzile sahip obüse 40 adet mühimmat yüklenebilirken, dakikada altı tanesini ateşleyebiliyor.

Zuzana 2, 1990'ların sonlarından bugüne kadar sadece Slovak ordusuna ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hizmet veriyor.

Star Gazetesi