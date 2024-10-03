Resmen duyurdular: Eurofighter'lar yakında Türkiye'de

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter şerhini kaldırması için görüşmeler sürerken Airbus'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, Türkiye'nin önemli bir ortak olarak Eurofighter adımına ciddi destek verdiklerini ifade etti.

Airbus olarak politik sorunların aşılması için çalışmalara büyük destek verdiklerini dile getiren Ward, "Eurofighter'ı kısa süre içinde Türkiye'de görebiliriz" dedi.

AİRBUS'TAN TÜRKİYE'YE "EUROFİGHTER" SİNYALİ

Airbus Türkiye Başkanı Ward'ın olumlu açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu.

Airbus'ın Türkiye'ye göz yumduğunu yazan Yunan basını, "Başkan Ward Türkiye'ye Eurofighter tedarik etme ihtimalini açık bırakıyor" yorumunda bulundu.

EUROFİGHTER TYPHOON VE F-16 TEDARİKİ

MSB Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter savaş uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin, "F-16 tedarikine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RAFALE'NİN AĞABEYİ "EUROFİGHTER"

Türkiye'nin 40 tane almayı planladığı Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak.

Eurofighter'in Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte servis tabanı ve sürati Rafale'den daha iyi olduğu düşünülüyor.

Eurofighterlar Rafale'den daha keskin manevra kabiliyetine, sırasıyla 42 bin ve 60 bin feet olmak üzere yüksek irtifa uçuşuna ve sırasıyla 1,8 ve 2 Mach süratine haiz.

Eurofighter'ın mühimmat ve aviyonik sistemleri Türk Hava Kuvvetleri için daha tanıdık.