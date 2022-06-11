Resmen duyurdular! F-16 savaş uçakları geliyor

Lockheed Martin Corp'un (LMT.N) Baş Finans Sorumlusu Jesus Malave Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin yeni F-16 savaş jetlerini bundan bir yıl sonra üretmeyi ve 2024'te teslimatlara başlamayı planladığını yazdı.



Şirketin elinde Bahreyn, Tayvan, Slovakya ve Ürdün de dahil olmak üzere F-16 satın alımını bekleyen önemli ABD ortaklarının bir listesi de olduğu belirtiliyor.

Malave, yeni iş gücü toplamanın ve işçileri uçağı imal etmek için hazırlamanın, organizasyon için beklenenden biraz daha uzun olduğunu söyledi.

UBS Küresel Sanayi ve Taşımacılık Konferansı'nda konuşan Malave, "Yani eğim biraz daha uzun sürüyor. Bu nedenle, büyük olasılıkla oradaki temel anlaşmamızda bir miktar masraf sıkıntısı göreceğiz." dedi.

F-16 SAVAŞ UÇAĞINA ÇOK FAZLA İLGİ VAR

Dünyanın en çok kullanılan savaş uçağı F-16, hava muharebesinde ve havadan karaya taarruzda son derece esnek bir uçak olarak görülüyor. Bu da uçağı en çok tercih edilen uçak olarak konumlandırıyor.

Malave açıklamasında, "Uçağa çok fazla ilgi var. Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl, büyük olasılıkla her ay 3 üretim olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi