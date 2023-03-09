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Savunma

Resmen duyurdular: Mig-29'ları vermeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Avrupalı dostlarından savaş uçakları isteğine 2 ülkeden olumlu cevap geldi. Polonya ve Slovakya, Ukrayna'ya Mig-29 tipi savaş uçaklarını göndermeye hazır olduklarını duyurdular.

AA9 Mart 2023 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Resmen duyurdular: Mig-29'ları vermeye hazırız
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ukrayna'ya Mig-29 tipi savaş uçakları gönderme konusunda karar verme zamanının geldiğini belirtti.

Nad, "Ukrayna'da insanlar ölüyor. (Savaş uçakları) Onlara gerçekten yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nad, bugün İsveç'te Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile yaptıkları görüşmede, Mig-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda ortak bir sürece dahil olunmasında hemfikir olduklarına işaret etti.

MİG-29'LARI GÖNDERME ZAMANI GELDİ

Polonya Savunma Bakanlığından Associated Press ajansına yapılan değerlendirmede, "Mig-29 savaş uçaklarımızı, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün CNN'e yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29 savaş uçaklarını, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

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