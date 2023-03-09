Resmen duyurdular: Mig-29'ları vermeye hazırız

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ukrayna'ya Mig-29 tipi savaş uçakları gönderme konusunda karar verme zamanının geldiğini belirtti.

Nad, "Ukrayna'da insanlar ölüyor. (Savaş uçakları) Onlara gerçekten yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nad, bugün İsveç'te Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile yaptıkları görüşmede, Mig-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda ortak bir sürece dahil olunmasında hemfikir olduklarına işaret etti.

MİG-29'LARI GÖNDERME ZAMANI GELDİ



Polonya Savunma Bakanlığından Associated Press ajansına yapılan değerlendirmede, "Mig-29 savaş uçaklarımızı, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün CNN'e yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29 savaş uçaklarını, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti.