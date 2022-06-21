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Savunma

Resmen duyurdular! Multi milyar dolarlık füze planı

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, ABD'nin Kuzey Amerika füze sistemlerini yükseltme programlarına destek sözü verdi. Anand, 'Rakiplerimiz hipersonik silahlar ve gelişmiş seyir füzeleri gibi yeni teknolojiler geliştirirken, Kanada'nın yeteneklerini geliştirmeye ihtiyacı var.' dedi.

Star Gazetesi21 Haziran 2022 Salı 09:47 - Güncelleme:
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Kanada Savunma Bakanı Anita Anand Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) olarak bilinen ABD-Kanada ortak erken uyarı sistemini modernize edilmesi için önümüzdeki altı yıl içinde en az 3,8 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiğini duyurdu.

Anand, "Rusya gibi otokrasiler bizi onlarca yıldır koruyan kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit ederken, iklimimiz değiştikçe ve rakiplerimiz hipersonik silahlar ve gelişmiş seyir füzeleri gibi yeni teknolojiler geliştirirken, Kanada'nın NORAD yeteneklerini modernize etmesine acil bir ihtiyaç var." dedi.

MULTİ MİLYAR DOLARLIK FÜZE PLANI

CBC'ye konuşan Anand, ilk 3,8 milyar dolarlık (4,9 milyar Kanada Doları) yatırımın, önümüzdeki yirmi yıl içinde 31 milyar ABD Dolarına (40 milyar ABD Doları) kadar harcamaya yönelik daha iddialı bir planın yalnızca ilk kısmı olduğunu söyledi.

Paranın nereye gideceğine dair kesin bilgiler vermese de, Arctic ufuk ötesi radar sistemi, uzay tabanlı bir gözetleme projesi ve 'Crossbow' adlı yeni bir sistem de dahil olmak üzere, ülke genelinde konuşlandırılmış erken uyarı sensörleri gibi odaklanılacak birkaç alan belirledi.

Ontario, Trenton'daki bir hava üssünde konuşan Anand, Ottawa'nın eskiyen füze uyarı sistemini yükseltmek için milyarlarca dolar taahhüt etmeye karar vermesinin nedeni olarak defalarca Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna işaret etti.

Anand, "NORAD, yeni tehditlere yanıt olarak sürekli olarak adapte oldu ve gelişti. Bugün yeni bir sayfaya geçiyoruz ve NORAD'ın bir sonraki bölümüne başlıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı, belirli bir zaman çizelgesi vermese de, beklenen yükseltmeler yapılana kadar mevcut tüm sistemlerin etkin kalacağını ifade etti.

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