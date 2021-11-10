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Savunma

Resmen duyurdular! S-550 geliyor

Rusya, S-550 ismi verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.

Sputnik10 Kasım 2021 Çarşamba 08:21 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:21
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1-3 Kasım'da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.

Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.

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