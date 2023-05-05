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Savunma

Resmen duyuruldu! Dikkat çeken F-5 ve İHA kararı

Tayvan, hava kuvvetlerinde bulunan F-5 savaş jetlerinin İHA'ya dönüştürüleceğini açıkladı.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Dikkat çeken F-5 ve İHA kararı
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Tayvan'da yaklaşık 50 senedir kullanılan F-5 savaş uçakları İHA'ya dönüştürülecek. Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NCSIST) yapılan açıklamada, F-5 savaş uçaklarının insansız hava aracına dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlandığı belirtildi.

RESMEN DUYURULDU! DİKKAT ÇEKEN F-5 VE İHA KARARI

Konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden NCSIST Başkanı Zhang Zhongcheng, mevcut teknoloji sayesinde bu dönüşümün gerçekleşebileceğini kaydetti. Zhang, oturumda bulunan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng'in de proje içinde yer alacağını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce F-5 savaş jetlerinin gelecek yılın dördüncü çeyreğinden itibaren aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve bu uçaklar yerine Tayvan yapımı AIDC T-5 Brave Eagle'ların kullanılacağını duyurmuştu.

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