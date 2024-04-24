Resmen duyuruldu! Rusya S-500 için tarih verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gelecek yıl S-500 hava savunma sistemlerinin ordunun envanterine dahil edileceğini açıkladı.

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve Donetsk bölgesindeki Pervomayskoye (Pervomayske), Bogdanovka (Bogdanivka), Novomihaylovka (Novomihaylivka) yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili Şoygu, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yarım milyona yakın askerini kaybetti. Kiev yönetimi, NATO eğitmenlerinin hazırladığı karşı saldırı sürecindeki hedeflere ulaşamadı. Askerlerimiz, Batı silahlarının üstün olduğu inancını çürüttü." ifadelerini kullandı.

Şoygu, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 22 binden fazla insansız hava aracı (İHA), "HIMARS" ve "Vampir" dahil yaklaşık 6 bin roket, 592 uçak, 270 helikopter, 349 uçaksavar güdümlü ve taktik balistik füze, 329 güdümlü füze, 278 radarsavar füzesi ve 37 balonun yok edildiğini aktardı.

- "BATI SİLAHLARININ BULUNDUĞU MERKEZLERE SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"



ABD yönetiminin, Ukrayna'ya 61 milyar dolar yardım sağlamayı planladığına dikkati çeken Şoygu, "bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çöküşünü önlemek için yapıldığını ve bu miktarın büyük kısmıyla, ABD'nin askeri sanayi alanının finanse edileceğini" söyledi.

Bakan Şoygu, Rus askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim kapasitesini, Rus ordusunun da savaş kapasitesini önemli ölçüde arttırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"ABD ve müttefiklerinin tehditlerine orantılı şekilde Rusya Silahlı Kuvvetlerin yapısını geliştirmeye, gerekli silah ve askeri teçhizatın üretimini artırmaya devam edeceğiz. Batı silahlarının bulunduğu merkezlere ve cephanelere saldırıları yoğunlaştıracağız. Rusya Silahlı Kuvvetleri, operasyonun hedeflerinin tamamına ulaşılıncaya kadar verilen görevleri yerine getirmeye devam edecek."

Rus ordusunun modern silahlarla donatılmaya devam ettiğini dile getiren Şoygu, "Gelecek yıl ordunun envanterine S-500 hava savunma sistemlerinin ilk örnekleri, S-400, S-300B4, Buk-M3, Tor-M2U uçaksavar füze sistemleri, yeni nesil radar istasyonları dahil edilecek." dedi.

- "BATILI ÜLKELERİN EYLEMLERİ GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMASINI GEREKTİRİYOR"



İsveç'in mart başında NATO'ya dahil olduğuna işaret eden Şoygu, bunun Batı ve Kuzeybatı yönlerinde askeri siyasi gerginliği artırdığını vurguladı.

Şoygu, "Sınırlarımızda NATO'nun 33 bine yakın askeri, yaklaşık 300 tankı ve 800'den fazla zırhlı aracı bulunuyor. Almanya'da, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa bölgesindeki ortak birlikler üssünde 'Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'nun karargahı konuşlandırıldı. Şu anda NATO bazı askeri tatbikatlar düzenliyor. Bu tatbikatlarda, 90 bine yakın kişi yer alıyor. NATO, Arktika'da faaliyetlerini artırmaya çalışıyor." dedi.

Batılı ülkelerin söz konusu eylemlerinin gerekli önlemlerin alınmasını gerektirdiğini belirten Şoygu, ülkenin Batı Askeri Bölgesi'nden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturulduğunu hatırlattı.