Resmen duyuruldu: Tüm testleri tamamlandı

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:29

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBTAK SAGE) SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testlerinin milli altyapı dahilinde tamamlandığını açıkladı.

SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

SOM VE VARYANTLARININ TÜM TESTLERİ TAMAMLANDI

TÜBİTAK SAGE sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 2006’dan bu yana geliştirdiğimiz SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.